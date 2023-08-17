Стало известно, сколько потратят на запуск производства беспилотников в России

Запуск серийного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России требует инвестиций в размере 267 млрд рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на паспорт федерального проекта Минпромторга РФ «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих».

«Запуск в России серийного производства беспилотников и их компонентов потребует инвестиций в размере 267 млрд рублей до 2030 года. <…> 215 млрд рублей выделит федеральный бюджет, 16 млрд — регионы, а оставшиеся 36,2 млрд составят внебюджетные источники», — сказано в сообщении издания.

Как говорится в документе, в РФ должно появиться 59 новых типов БПЛА. Общее количество российских дронов к 2030 году планируется увеличить почти в три раза — до 32,5 тысячи экземпляров.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» намерена в несколько раз увеличить производство применяемых в зоне специальной военной операции дронов-камикадзе «Ланцет».

До этого директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что у России нет проблем с беспилотниками, они у РФ самые лучшие.

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.