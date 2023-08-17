Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько потратят на запуск производства беспилотников в России

«Ведомости»: на запуск производства беспилотников в РФ потратят 267 млрд рублей

close
100%
Depositphotos

Запуск серийного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России требует инвестиций в размере 267 млрд рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на паспорт федерального проекта Минпромторга РФ «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих».

«Запуск в России серийного производства беспилотников и их компонентов потребует инвестиций в размере 267 млрд рублей до 2030 года. <…> 215 млрд рублей выделит федеральный бюджет, 16 млрд — регионы, а оставшиеся 36,2 млрд составят внебюджетные источники», — сказано в сообщении издания.

Как говорится в документе, в РФ должно появиться 59 новых типов БПЛА. Общее количество российских дронов к 2030 году планируется увеличить почти в три раза — до 32,5 тысячи экземпляров.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» намерена в несколько раз увеличить производство применяемых в зоне специальной военной операции дронов-камикадзе «Ланцет».

До этого директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что у России нет проблем с беспилотниками, они у РФ самые лучшие.

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях