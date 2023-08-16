КИВИ Банк совершил первый перевод цифровыми рублями в благотворительную организацию

Принадлежащий группе QIWI КИВИ Банк провел первую финансовую транзакцию с цифровыми рублями в благотворительную организацию «Детские деревни SOS», помогающую сиротам и семьям в кризисной ситуации, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что перед тем, как провести первое пожертвование с помощью цифровых рублей в адрес благотворительной организации, банк протестировал переводы между физлицами.

15 августа пользователи из числа фокус-группы пилота совершили C2B перевод в цифровых рублях — КИВИ Банк в числе первых запустил возможность совершения таких операций.

В банке подчеркнули, что пользователи успешно открыли счет цифрового рубля через мобильное приложение банка, пополнили счет цифрового рубля с QIWI Кошелька и совершили благотворительный денежный перевод в пользу партнера банка по QR-коду в «Детские деревни SOS».

По словам председателя совета директоров КИВИ Банка Марии Шевченко, на текущий момент все сервисы работают в штатном режиме и операции проходят успешно.

«Банк готовился к проведению тестирования, так что сложностей при работе на реальных цифровых рублях у нас не возникло. Постепенно мы будем увеличивать количество операций и их интенсивность», — заявила она.

Исполнительный директор «Детских деревень SOS» Николай Слабжанин рассказал, что благотворительная органиция уже почти 30 лет занимается комплексным решением проблемы социального сиротства в России.

«Мы стараемся идти в ногу со временем, отслеживать тренды, для нас важно участвовать в тесте по внедрению цифрового рубля, помогая «КИВИ Банку» отлаживать систему перевода благотворительных пожертвований в цифровой форме рубля. Нас сейчас поддерживают уже более 45 тыс. благотворителей, используя разные способы переводов средств. И теперь мы стали еще более технологичными. Будем рады новым благотворителям и их поддержке цифровыми рублями», — заключил Слабжанин.

С 1 августа в России вступил в силу закон о цифровом рубле. 15 августа в пилотном режиме стартовали реальные операции с цифровым рублем для физических и юридических лиц.