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ЦБ ослабил требования к процентным ставкам потребительских кредитов

ЦБ отменил ограничения по процентным ставкам потребкредитов до конца года

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Банк России снял ограничения по процентам по потребительским кредитам до конца года. Соответствующее решение принял совет директоров регулятора.

Как пояснили в ЦБ, с 16 августа по 31 декабря ПСК не будет ограничена для банков по всем категориям потребкредитов. Также ограничения сняты для кредитных кооперативов и по отдельным видам займов микрофинансовых организаций. Ранее максимальное значение ПСК было установлено на уровне 292% годовых.

При этом для ряда микрофинансовых компаний и ломбардов по-прежнему будет действовать ограничение ПСК. Оно составляет 292% годовых или 1/3 сверх среднерыночной ставки.

По мнению ЦБ, это решение предоставит кредиторам возможность проводить большую гибкость в подстройке процентных ставок, как по кредитам и займам, так и по депозитам, повысит эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и ускорит влияние решений Банка России на привлекательность депозитов и темпы роста кредитования, а также позволит быстрее ограничить проинфляционные риски.

Регулятор отмечает, что выдачу банками кредитов по высоким ставкам будут сдерживать решения по макропруденциальным лимитам и надбавкам. Кроме того, продолжает действовать установленное законом общее для всех кредиторов требование, что процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может превышать 0,8% в день.

Накануне финансист рассказал, почему курс рубля просел после решения ЦБ по ставке.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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