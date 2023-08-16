Россияне стали больше экономить на еде

Почти каждый пятый россиянин (19%) планирует начать экономить на продуктах и товарах первой необходимости. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследования холдинга «Ромир».

По данным опроса, доля граждан, намеренных оптимизировать расходы на еду, выросла с июня по июль на 3 процентных пункта.

Эксперты связывают такое решение с удорожанием жизни и ухудшением экономической ситуации в стране. Согласно опросу, наиболее популярным способом экономии россияне называют покупку товаров по скидкам и акциям. Более половины граждан предпочитают ходить за покупками в дискаунтеры и выбирать наиболее доступные по стоимости варианты товаров.

«Интересно проследить за ситуацией — что мы увидим по итогам августа и летнего сезона в целом», — прокомментировала результаты старший директор «Ромира» Ксения Пайзанская.

Кроме того, из-за необходимости экономить многие отказываются от приобретения отдельных категорий товаров. Почти каждый третий россиянин в целях экономии покупает более дешевые товары под собственными торговыми марками магазинов вместо привычных брендов или старается реже совершать походы за покупками.

Накануне банк России резко поднял ставку до 12%.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.