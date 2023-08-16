В Госдуме назвали способ борьбы с подорожанием продуктов

Одним из эффективных способов борьбы с подорожанием продуктов питания может стать разрешение сельскохозяйственных ярмарок, где граждане могли бы продавать продукцию с собственных участков. Такое мнение в эфире НСН озвучила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«На сегодняшний день одна из форм борьбы с подорожанием продуктов питания — разрешение сельскохозяйственных ярмарок, разрешение на продажу собственных продуктов. Думаю, когда потребитель начнет голосовать рублем, не нужно будет работать с ритейлерами на тему того, чтобы не включать в цену хотя бы основных продуктов питания валютную составляющую», — отметила Бессараб.

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