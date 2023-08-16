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В Госдуме назвали способ борьбы с подорожанием продуктов

Депутат ГД Бессараб назвала ярмарки способом борьбы с подорожанием продуктов

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Одним из эффективных способов борьбы с подорожанием продуктов питания может стать разрешение сельскохозяйственных ярмарок, где граждане могли бы продавать продукцию с собственных участков. Такое мнение в эфире НСН озвучила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«На сегодняшний день одна из форм борьбы с подорожанием продуктов питания — разрешение сельскохозяйственных ярмарок, разрешение на продажу собственных продуктов. Думаю, когда потребитель начнет голосовать рублем, не нужно будет работать с ритейлерами на тему того, чтобы не включать в цену хотя бы основных продуктов питания валютную составляющую», — отметила Бессараб.

15 августа Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Решение регулятора направлено на возвращение инфляции к 4% в 2024 году и ее дальнейшей стабилизации. Что теперь будет со вкладами, кредитами и курсом рубля – в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист объяснил, на каких категориях граждан отразится повышение ключевой ставки ЦБ.

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