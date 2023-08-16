В России могут вернуть обязательную продажу валюты для экспортеров

В России обсуждается возврат к обязательной продаже экспортерами валютной выручки. Об этом сообщили Reuters четыре источника, знакомые с ситуацией.

По словам одного из собеседников агентства, соответствующее решение может быть принято «в любой момент». Необходимость введения жестких валютных ограничений связана с резким ослаблением курса рубля.

По данным Reuters, российские власти уже обсуждают возврат к принудительной конвертации валютной выручки экспортерами. Такая мера была введена сразу после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года.

Часть экспортных доходов РФ уже поступает в рублях и индийских рупиях. Россия поставляет Индии дешевую нефть, расчеты ведутся в национальных валютах, отмечает издание.

По данным РБК, значительный объем торговли между Россией и Индией осуществляется в рупиях, а механизмы расчетов в рублях прорабатываются.

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