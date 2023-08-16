Стало известно, какой бизнес в России восстанавливается быстрее всего

Малый бизнес в России восстанавливается после пандемии быстрее, чем средний. К такому выводу пришли аналитики в исследовании HeadHunter, маркетинговой платформы Calltouch и банка Точка, сообщает »Коммерсантъ».

Согласно отчету, «индекс здоровья» малого бизнеса поднялся до 76 пунктов по итогам второго квартала 2023 года. Это рост на 6 пунктов год к году.

У микрокомпаний индекс вырос на 2 пункта — до 69. А у среднего бизнеса, наоборот, снизился на 3 пункта — до 52.

Положительная динамика наблюдается в 11 из 20 исследуемых отраслей. Быстрее всего растут интернет-магазины, реклама и СМИ, а также медиа.

Восстанавливается спрос — растет число обращений потенциальных клиентов. Быстрее всего — на средних предприятиях (+22%).

В малом бизнесе наибольший рост спроса на персонал показали машиностроительные компании (в 11 раз), металлообрабатывающие предприятия (в 4,8 раза) и автомобильный бизнес (более чем в 4 раза).

Также активно растет спрос на персонал в малом и микробизнесе. За год число вакансий выросло более чем на 50%. Растут и зарплаты — в среднем на 9-18%.

В июле стало известно, что малый и средний бизнес в России стал больше зарабатывать.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.