В России к осени заметно подорожает строительство загородных домов

Стоимость строительства загородного дома в России к октябрю вырастет на 20%. Такой прогноз «Газете.Ru» дали в строительной компании «Дачный сезон».

Аналитики компании пояснили, что цены на многие стройматериалы, которые используются в строительстве домов сейчас, уже увеличиваются. По данным компании, цены на древесину в августе выросли на 3,5-5% в годовом выражении. Стоимость металлических изделий поднялась на 2%. Цемент подорожал больше всего — на 5,9%. Это связано с сокращением запасов стройматериалов у российских застройщиков, повышением стоимости сырья и энергии на фоне колебаний курса рубля, а также ростом спроса на рынке, добавили в компании.

Сейчас сухая строганая древесина продается по цене более 29 тыс. рублей за куб. м, древесина естественной влажности — от 16, 2 тыс. рублей за куб. м, металлочерепица — 650 рублей за кв. м, рассказали в организации. При этом стоимость последней категории товаров растет каждые две недели.

«Сейчас по сравнению с показателями за прошлый год, возведение домов из блока выросло на 30%, а из дерева — на 17%. Если курс зафиксируется на отметке в 95 рублей за доллар, можем ожидать, что к октябрю цены вырастут еще больше, примерно на 20% к текущим показателям», — отметил креативный директор СК «Дачный Сезон» Тимур Дасаев.

По его мнению, застройщики могут предложить дисконт покупателям. Но чтобы быть готовым к возможному росту цен, лучше заранее спланировать бюджет на дом. Поскольку цены растут, лучше закупить необходимые стройматериалы уже сейчас, считает Дасаев.

До этого главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал курс доллара по 95 рублей в третьем квартале.

Ранее сообщалось, что стоимость ремонта квартир в России за год выросла на 30%.