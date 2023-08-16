В России резко выросли продажи парфюмерии и косметики

Число покупок парфюмерии и косметики за январь-июнь 2023 года на 14% превысило уровень первого полугодия прошлого года и на 10% — пандемийного 2019-го. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Аналитики не привели абсолютные цифры.

Рост покупок косметики и парфюмерии был зафиксирован в апреле-июне этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого продажи увеличились на 45%. В январе-мае, напротив, число покупок парфюмерии и косметики снизилось на 21% по сравнению с годом ранее. Траты на парфюмерию и косметику в первом полугодии 2023 года также выросли. Средний чек за одну покупку в этот период составил около 4 тыс. рублей, что на 5% превышает показатель 2022 года и на 21% — 2019-го. Продажи в денежном выражении, по данным аналитиков, увеличились на 19% по сравнению с январем-июнем прошлого года, и на 32% — 2019-го.

Тенденцию изданию подтвердили в Минпромторге РФ и торговых сетях. По данным министерства, потребление средств по уходу за волосами выросло в первом полугодии на 80% в годовом выражении, парфюмерии — на 70%. Потребление декоративной косметики также увеличилось на 70%. Эксперты, опрошенные РБК, отметили восстановление российского рынка косметики и уточнили, что сейчас на прилавках магазинов большой выбор средств. Президент сети «Рив Гош» Эдгар Шабанов отметил, что сейчас в рамках одной покупки приобретается на 20% больше товаров, чем год назад.

С 2018 по 2022 годы продажи косметических средств в России снизились на 2,6% — с 3,49 до 3,4 млрд штук, отмечала исследовательская компания BusinesStat, в том числе из-за пандемии и спецоперации. В период пандемии многие находились на самоизоляции и ограничивались покупкой самого необходимого. После начала спецоперации ряд иностранных производителей прекратил поставки парфюмерии и косметики в Россию. Так, например, сделали французский концерн L'Oreal и американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder. Также Shiseido Group, один из крупнейших производителей косметики в Японии, ограничил поставки в РФ. По параллельному импорту с 2022 года на внутренний рынок завозились товары Yves Saint Laurent, Valentino, Lancôme, Giorgio Armani и другие.

Ранее сообщалось, что россияне стали вдвое больше тратить на косметику.