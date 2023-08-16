Пенсионеры в РФ могут рассчитывать на наибольшие зарплаты в строительстве и недвижимости

Пенсионеры могут рассчитывать на самые большие зарплаты в сферах строительства и недвижимости. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Согласно этому исследованию, самые высокие зарплаты ждут кандидатов старшего возраста в сферах строительства и недвижимости. Они составляют 88 тыс. рублей. Ищущим работу в секторе производства и агропрома предлагается доход в 70 тыс. рублей. На 65 тыс. рублей можно рассчитывать на транспорте и в логистике.

По вакансиям, не требующим особых навыков и опыта, на позициях в сфере офисных служб и бизнес-услуг, в сфере красоты и здоровья, работодатели готовы платить 45 тыс. рублей. В сфере услуг пенсионеры могут рассчитывать на 43 тыс. рублей.

Компании из сферы финансов и страхования предлагали пенсионерам и студентам 40 тыс. рублей. В сфере торговли зарплата составит 36 тыс. рублей, в IT и телекоммуникациях — 33 тыс. рублей, в маркетинге и PR — 32 тыс. рублей. Наиболее низкая зарплата предлагается в образовании и культуре — 30 тыс. рублей.

Всего, говорится в материале, в исследовании были проанализированы примерно 40 тысяч вакансий, размещенных на сайтах сервисов.

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