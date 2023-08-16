Россияне стали вдвое больше тратить на косметику

Средний чек россиян в магазинах косметики за прошедший год вырос более чем вдвое, передает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков платежного центра CloudPayments.

Аналитики выяснили, что в июне и июле «средняя сумма покупок в магазинах косметики увеличилась на 120%» по сравнению с 2022 годом — с 2 853 до 6 286 рублей».

Сообщается, что чаще всего покупали косметику в феврале 2023 года из-за 14 Февраля и 8 Марта.

При этом в салонах красоты в июне — июле 2023 года средний чек вырос на 68% или с 765 до 1 289 рублей. Наиболее популярными эти услуги оказались в мае и июне 2023 года.

До этого парфюмер Вельчева-Лутак заявила, что дезодоранты с хлоридом алюминия небезопасны.

По словам Вельчевой-Лутак, этот компонент закупоривает поры и препятствует естественному выделению влаги из организма, что, в свою очередь, может привести к нарушениям в лимфатической системе и потоотделении.

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