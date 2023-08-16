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Цены на газ в Европе выросли из-за рисков в Бразилии и Австралии

«Ъ»: рост цен на газ в Европе объясняется рисками в Бразилии и Австралии

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РИА Новости

Перебои в энергосистеме Бразилии и опасения, что предложение сжиженного природного газа (СПГ) может снизиться из-за забастовок на заводах в Австралии, привели к росту цены на газ в Европе до $450 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Лишь за один день цены на газ в Европе выросли на 15%. Росту цен также способствует жаркая и безветренная погода, установившаяся в странах Европейского союза.

Скорее всего, отмечает издание, непосредственной причиной резкого увеличения цен стала крупная авария в энергосистеме Бразилии, затронувшая почти все штаты страны. В случае перебоев в работе гидроэлектростанций, которые являются основой энергетики страны, Бразилия, чтобы покрыть дефицит энергии за счет газовых электростанций, как правило, существенно увеличивает закупки СПГ. Тем более, что на прошлой неделе цены и так повысились из-за угрозы забастовок на СПГ-заводах в Австралии.

Также по мнению экспертов, на росте цен сказывается восстановление спроса на газ в Китае.

В то же время, считают аналитики, эти факторы являются временными, и не имеется фундаментальных причин для длительного сохранения высоких цен на газ в Европе.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе резко выросли на этой неделе на фоне аномальной для августа жары и рисков сокращения поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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