ПСБ выпустил новую платежную карту для участников и ветеранов СВО

ПСБ совместно с Фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» представил платежную карту «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба банка. Новая карта стане основой финансовой и социальной инфраструктуры для участников и ветеранов СВО.

«Всесторонняя поддержка и забота об участниках и ветеранах СВО и их семьях - это сегодня приоритетный вопрос и для государства, и для всего нашего общества. ПСБ стремится внести свой вклад в систему поддержки наших бойцов, отстаивающих интересы страны в ходе СВО. Мы готовы участвовать в адресных программах помощи и социальных гарантий и предоставляем собственную систему льгот от банка», — заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.

По его словам, многофункциональная карта для защитников Отечества станет тем инструментом, который позволит участникам и ветеранам СВО и их семьям пользоваться всеми необходимыми банковскими услугами и сервисами в рамках программы лояльности

В свою очередь, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что сегодня важно показать, что общество относится к защитникам Отечества с почетом, а все граждане понимают, что то, что ветераны сделали для страны, крайне важно.

«Все партнеры фонда солидарны с нашими основными принципами работы — справедливость, забота и уважение — и готовы поддерживать ветеранов и родных погибших. Одной из важных мер поддержки стала карта лояльности ПСБ, которая удобна в использовании и даст возможности для подключения различных партнерских программ», — сказала она.

Отмечается, что платежная карта «Защитники Отечества» обеспечивает доступ к широкому спектру банковских услуг и различных дополнительных опций. Кроме того, держатели карты смогут также пользоваться бонусной программой ПСБ.