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Производитель одежды Putin Team откроет магазины в Китае, Индии и ОАЭ и странах СНГ

Создатель бренда Putin Team рассказал о растущем интересе иностранцев к легпрому России

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российский производитель одежды Putin Team планирует до конца 2024 года открыть собственные магазины в Китае, Индии и ОАЭ, а также странах СНГ. Об этом в ходе форума Минобороны РФ «Армия-2023», который проходит в эти дни в подмосковном парке «Патриот», сообщил создатель бренда, глава группы компаний «Портновская мануфактура SHISHKIN», президент ассоциации «Рослегпром» Дмитрий Шишкин.

Он также рассказал, что в рамках выставочной экспозиции для посетителей форума будут презентованы одежда и аксессуары бренда Putin Team Russia.

На стенде компании представят образцы эргономичной, прочной, износостойкой продукции, способной выдерживать различные климатические условия и нагрузки.

По словам Дмитрия Шишкина, презентация коллекции позволит продемонстрировать масштабный российский бренд на максимально широкую и заинтересованную аудиторию.

«В России умеют делать действительно качественный, достойный продукт и важно говорить об этом. Легкая промышленность сегодня — это одна из тех точек роста для российской экономики, которая может дать кратное увеличение всех показателей. Свой вклад в это делает и Putin Team Russia как технологичный, качественный, быстро масштабирующийся проект, полностью разработанный и произведенный в стране», — сказал предприниматель.

Создатель бренда Putin Team добавил, что представители зарубежных стран проявляют все больший интерес к достижениям российской легкой промышленности и конкретно к продукции бренда.

Напомним, в 2022 году Шишкин начал выпускать униформу для мобилизованных и добровольных участников спецоперации на Украине.

Сейчас его компания в том числе шьет патриотические коллекции для участников СВО — футболки, поло, кепки, непромокаемую одежду.

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