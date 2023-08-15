Цены на газ в Европе снова перешли к росту

Биржевые цены на газ в Европе резко выросли на этой неделе на фоне аномальной для августа жары и рисков сокращения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Об этом свидетельствую данные биржи ICE.

В моменте цена сентябрьских фьючерсов на газ с исполнением 15 числа превышала $465,72 (+18,89%) за м3. По состоянию на 17:20 по мск цена на кубический метр газа упала до $446,18.

Рост цен связан с прогнозами аномально жаркой погоды в Европе на этой неделе, что увеличивает спрос на газ для выработки электроэнергии. Кроме того, на рынке опасаются перебоев с поставками австралийского СПГ из-за возможных забастовок рабочих в Австралии.

Недавно глава отдела газовой аналитики ICIS Том Марцек-Мансер, сказал, что потенциальные забастовки могут вызвать проблемы во всем мире.

«Несмотря на то, что австралийский СПГ почти никогда не отправляется в Европу, потеря поставок вызовет эффект домино», — сказал Марцек-Мансер CNN, отметив, что азиатские покупатели, которым не хватит газа, будут уводить грузы из Европы.

На прошлой неделе крупнейшую экономику Европы предупредили о риске дефицита газа до 2027 года.

Ранее поставки СПГ в Европу упали до минимума с ноября 2021 года