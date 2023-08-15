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Перебои с подачей электроэнергии могут привести к снижению добычи нефти в Казахстане

В Казахстане из-за перебоев с электричеством может снизиться добыча нефти

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Максим Богодвид/РИА Новости

Из-за перебоев с электроснабжением в Казахстане может быть уменьшена добыча нефти. Об этом со ссылкой на министерство энергетики Казахстана сообщает ТАСС.

Минэнерго заявило, что в связи нарушением электроснабжения нефтедобывающих компаний в Мангистауской области отмечено снижение добычи нефти, что может привести к изменению годового прогноза нефтедобычи.

Сейчас прогноз добычи нефти на 2023 год составляет 90,5 млн тонн или 99,4% от плана. В 2022 году в Казахстане было добыто 84,2 млн тонн нефти.

В Мангистауской области сейчас добывается четвертая часть всей нефти страны. В последнее время из-за аварии на ТЭЦ Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК) нефтедобывающим предприятиям была ограничена подача электроэнергии. Также было введено ограничение подачи электроэнергии для других промышленных объектов области и для местного населения.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана планируют ввести временный запрет на вывоз из страны сжиженного нефтяного газа.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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