Названа доля россиян, регулярно получающих налоговые вычеты

Налоговый вычет регулярно получает лишь каждый десятый россиянин — 10,6%. Это следует из опроса финансовой онлайн-платфомы Webbankir, поступившего в редакцию «Газеты.Ru».

Более половины опрошенных — 56,7% — никогда не получали налоговый вычет. Один-два раза это делали 19% респондентов, планируют воспользоваться льготами в будущем еще 13,7%.

Почти половина россиян — 46,9% — уверены, что получить налоговый вычет сложно. Из них 28% отметили, что это «скорее сложно», а 18,9% – «очень сложно». Противоположной точки зрения придерживается 53,1%. Из них 17,1% уточнили, что получить налоговый вычет «очень легко», а 36% – что «скорее легко».

Среди трудностей в получении вычета треть участников опроса (33,3%) назвала сбор необходимых документов. И почти столько же (32,5%) отметили, что количество категорий покупок и услуг, на которые можно получить вычет, слишком ограничено. 28,7% не могут получить вычет, потому что не имеют официального дохода (либо он очень небольшой), а 25,7% находят сложной саму процедуру обращения в налоговую.

Подавляющее большинство (57,3%) респондентов полагают, что нужно упростить процедуру получения вычета. 46% хотели бы, чтобы список категорий товаров и услуг был расширен. 39,3% полагают, что сами суммы налоговых вычетов могли бы быть больше.

Налоговый вычет предполагает возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) или уменьшение налогооблагаемой базы. Возврат можно получить по расходам, понесенным на покупку первой квартиры, платное образование и лечение. Сейчас максимальную сумму вычета можно получить при покупке квартиры, однако не более 260 тыс. руб. Максимальная сумма налогового вычета за услуги платного образования составляет 15,6 тыс. руб. Столько же можно получить за расходы на медицинские услуги.

Опрос был проведен в июле и предусматривал возможность предоставления нескольких ответов на вопросы. В исследовании приняли участие 1500 респондентов по всей России.

Ранее в России предложили ввести налоговый вычет для родителей школьников.