Альтернативы российскому газу нет ни по цене, ни по надежности поставок. Об этом заявил ТАСС депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

«Российский газ невозможно заменить ни по цене, ни по надежности поставок», — подчеркнул Котре.

Он пояснил, что невозможно построить долгосрочные стабильные отношения с поставщиками из нестабильного региона Сахары или других африканских государств. По мнению депутата, стремление к этому демонстрирует инфантильность европейских политиков, которые игнорируют реальное положение вещей.

Котре обратил внимание, что африканский газ следует оставить на континенте, поскольку страны Африки также нуждаются в нем. Он напомнил, что соглашение о строительстве Транссахарского газопровода протяженностью 4 тыс. км для транспортировки топлива из Нигерии в Алжир через Нигер не могут реализовать с 2009 году.

14 августа представитель Минэкономики Германии Беате Барон посетовала на зависимость от российского газа.

Ранее Ашхабад обеспокоился планом создания газового союза Москвы, Ташкента и Астаны.