В ЦБ РФ рассказали о годовой инфляции в России

Годовая инфляция в России в ближайшие месяцы будет продолжать расти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Банка России.

«По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться», — говорится в сообщении.

Поясняется, что это в частности связано с ростом ценового давления.

Согласно прогнозу, с учетом нынешней денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-6,5%. В 2024 году, по прогнозу ЦБ, она должна вернуться к 4%.

Ранее стало известно, что Центробанк России 15 августа проведет внеочередное заседание по ключевой ставке. Решение регулятора будет известно в 10:30 по московскому времени.

На фоне анонса заседания доллар на торгах на Московской бирже опускался ниже 100 рублей. 14 августа курс доллара на Московской бирже превысил 101 рубль впервые с 23 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.