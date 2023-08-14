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В ЦБ РФ рассказали о годовой инфляции в России

Центробанк России: годовая инфляция в РФ продолжит повышаться

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Годовая инфляция в России в ближайшие месяцы будет продолжать расти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Банка России.

«По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться», — говорится в сообщении.

Поясняется, что это в частности связано с ростом ценового давления.

Согласно прогнозу, с учетом нынешней денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-6,5%. В 2024 году, по прогнозу ЦБ, она должна вернуться к 4%.

Ранее стало известно, что Центробанк России 15 августа проведет внеочередное заседание по ключевой ставке. Решение регулятора будет известно в 10:30 по московскому времени.

На фоне анонса заседания доллар на торгах на Московской бирже опускался ниже 100 рублей. 14 августа курс доллара на Московской бирже превысил 101 рубль впервые с 23 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.

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