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Стоимость кофе упала до минимума за семь месяцев

Цены на кофе достигли минимума за семь месяцев на ожиданиях урожая в Бразилии

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Pexels

Фьючерсные контракты на кофе арабика на бирже ICE в понедельник опустились до $1,52 за фунт. Об этом свидетельствуют данные Tradingeconomics.

Рост предложения на фоне хорошего урожая оказывает давление на мировые цены. Кофе арабика подешевел до минимума с 13 января 2023 года.

Снижение цен связано с ожиданиями обильного урожая кофе в Бразилии, которая является крупнейшим мировым производителем. По данным экспортеров Cooxupe, в стране уже собрано 74,9% урожая против 71,7% на аналогичную дату в 2022 году.

Оптимистичный прогноз по Бразилии на текущий сезон дал и Минсельхоз США. По его оценкам, в 2023-2024 годах производство кофе в Бразилии вырастет на 14,5% — до 67,9 млн мешков, уточняет Интерфакс.

В целом в мире, согласно июньскому прогнозу Минсельхоза США, производство кофе увеличится на 2,5% благодаря росту на 6,9% поставок арабики. Всего будет произведено 174,3 млн мешков зерен.

Рост предложения на фоне хорошего урожая оказывает давление на мировые цены. Кофе арабика подешевел до минимума с декабря 2022 года.

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