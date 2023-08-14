В Госдуме попросили Набиуллину объяснить причины падения курса рубля

Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Кузнецов попросил главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину объяснить причины падения курса рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу Вас дать разъяснения для избирателей о причинах падения курса рубля и последствиях, ожидаемых от этого падения, с целью предупреждения россиян о возможной высокой инфляции и росте цен в стране», — сообщил депутат.

В ходе торгов на Московской бирже 14 августа курс доллара превышал 101 рубль, а евро — 111 рублей.

Позднее стало известно, что Центробанк России 15 августа проведет внеочередное заседание по ключевой ставке. Решение регулятора будет озвучено в 10:30 по московскому времени. До этого в ЦБ РФ не исключили, что ставка может быть увеличена.

Анонс заседания Центробанка РФ стал причиной того, что курс доллара на торгах на Московской бирже в понедельник, 14 августа, снижался ниже 100 рублей.

Ранее сообщалось, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.