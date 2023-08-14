Эксперт объяснил, почему растут цены на смартфоны

Повышение средней цены на ввезенный в Россию смартфон на 32% в этом году связано с тем, что ее устанавливают посредники, которые привозят телефоны из недружественных стран, сказал телеканалу «360» шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

«Больше 30% — серьезное повышение. Говорили, что если будет непрямой импорт, то максимум [повышение] на 10%. Видимо, хороший спрос. Не было бы спроса — не было бы завоза», — пояснил Букштейн.

Помимо этого, на цены влияет и курс доллара, продолжил эксперт. При этом, по его мнению, ситуация с долларом вскоре изменится в положительную сторону, потому что Центральный банк России скорректирует курс.

«Я смотрю на рынок мобильных устройств в России с оптимизмом. Поступает большое количество устройств. Чтобы мы обнищали и перешли на деревянные ложки — такого нет», — заключил специалист.

Накануне авторитетный инсайдер Digital Chat Station в китайской соцсети Weibo сообщил, что будущие флагманские смартфоны подорожают из-за высоких цен на новый процессор Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.

Ранее стало известно, что смартфоны на отечественной ОС «Аврора» начали поступать в госорганы.