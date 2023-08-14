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Финансист рассказал, что может сделать ЦБ РФ на внеочередном заседании 15 августа

«БКС»: ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 10% на внеочередном заседании

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Центробанк РФ может повысить ключевую ставку на 1,5 процентный пункт до 9,5-10% годовых на внеочередном заседании совета директоров 15 августа. Такой прогноз «Газете.Ru» дал начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«Очевидно, что регулятор намерен повысить ключевую ставку. В текущей ситуации нужно охлаждать спрос на импорт, оказывая давление на кредитование. Это в том числе могло бы помочь остановить волну ослабления рубля. Даже до объявления внеочередного заседания многие эксперты склонялись к повышению на 1 п.п.. Регулятор, оценивая текущую ситуацию и также неизбежность повышения в сентябре, может принять решение повысить ставку заранее, не дожидаясь следующей встречи, которая будет только через месяц. Ожидаем, что ЦБ повысит ключевую ставку на 1,5 п.п.», — сказал Карпунин.

Анонс заседания на завтра, а не принятие решения день в день может указывать, что в ЦБ хотят дать четкую и подробную коммуникацию рынку по поводу своего решения, добавил эксперт.

Более сильного повышения ключевой ставки во вторник эксперт не ждет. ЦБ может взять паузу на месяц, оценить ситуацию и если нужно вновь поднять ставку 15 сентября, объяснил Карпунин. Чрезмерное повышение ставки не требуется, так как нет рисков финансовой стабильности, как это было в феврале 2022 года (тогда ключевая ставка была повышена до 20%), уточнил он.

«Учитывая выросшие цены на нефть, рост притока валюты с лагом от экспортеров, ужесточение денежно-кредитной политики, а также отказ от покупки валюты по бюджетному правилу, курс доллара к рублю может спокойно вернуться к 90-95 рублям за доллар в ближайшие месяцы», — отметил Карпунин.

По данным Мосбиржи, в понедельник доллар на торгах поднимался выше 100 рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.

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