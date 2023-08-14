Стал известен размер дефицита бюджета РФ за первое полугодие

По предварительным данным Минфина, консолидированный бюджет России в январе – июне 2023 года исполнен с дефицитом в 2,5 трлн рублей. Такие цифры приводятся в материалах министерства.

Как отмечается, доходы консолидированного бюджета за первое полугодие снизились на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 25,4 трлн рублей. При этом расходы выросли на 18,6%, до 27,8 трлн рублей.

Среди причин снижения доходов Минфин называет падение нефтегазовых поступлений на 47% на фоне снижения мировых цен на энергоносители. В итоге доля нефтегазовых доходов в общих доходах бюджета сократилась с 24,2% до 13,3%.

Дефицит федерального бюджета за первое полугодие, по данным Минфина, составил 2,35 трлн рублей. Доходы федерального бюджета снизились на 11,7% — до 12,4 трлн рублей, расходы выросли на 17,5% — до 14,7 трлн рублей.

В то же время консолидированные бюджеты регионов России за январь-июнь исполнены с профицитом в 755,9 млрд рублей. Их доходы увеличились на 10,3%, расходы - на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В конце июля Силуанов рассказал о точном размере дефицита федерального бюджета.

Ранее Минфин захотел резко сократить расходы бюджета.