Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стал известен размер дефицита бюджета РФ за первое полугодие

Минфин: дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-июне достиг ₽2,5 трлн

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

По предварительным данным Минфина, консолидированный бюджет России в январе – июне 2023 года исполнен с дефицитом в 2,5 трлн рублей. Такие цифры приводятся в материалах министерства.

Как отмечается, доходы консолидированного бюджета за первое полугодие снизились на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 25,4 трлн рублей. При этом расходы выросли на 18,6%, до 27,8 трлн рублей.

Среди причин снижения доходов Минфин называет падение нефтегазовых поступлений на 47% на фоне снижения мировых цен на энергоносители. В итоге доля нефтегазовых доходов в общих доходах бюджета сократилась с 24,2% до 13,3%.

Дефицит федерального бюджета за первое полугодие, по данным Минфина, составил 2,35 трлн рублей. Доходы федерального бюджета снизились на 11,7% — до 12,4 трлн рублей, расходы выросли на 17,5% — до 14,7 трлн рублей.

В то же время консолидированные бюджеты регионов России за январь-июнь исполнены с профицитом в 755,9 млрд рублей. Их доходы увеличились на 10,3%, расходы - на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В конце июля Силуанов рассказал о точном размере дефицита федерального бюджета.

Ранее Минфин захотел резко сократить расходы бюджета.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях