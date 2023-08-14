«Волга-Днепр» сделала Канаде предложение по арестованному самолету Ан-124

Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» предложила властям Канады урегулировать спор в отношении арестованного самолета Ан-124-100, который находится в аэропорту Торонто с 27 февраля 2022 года, передает пресс-служба перевозчика.

«Волга-Днепр» направила официальное уведомление, в котором информирует Канаду о существовании спора между компанией и страной в связи с незаконным захватом грузового самолета Ан-124-100, а также предлагает властям страны урегулировать спор мирным путем в соответствии со статьей 9 соглашения между СССР и Канадой о поощрении и взаимной защите инвестиций от 20 ноября 1989 года», — говорится в сообщении.

Как указали в пресс-службе, экземпляры уведомления были направлены, в частности, премьер-министру Канады, а также генерал-губернатору, министрам финансов, иностранных дел юстиции и генеральному прокурору.

В авиакомпании заявили, что если спор не будет урегулирован в течение шести месяцев с момента получения канадской стороной уведомления, то «Волга-Днепр» официально инициирует арбитражное разбирательство. При этом там отметили, что перевозчик по-прежнему открыт для переговоров с представителями Канады для разрешения вопроса и возвращения Ан-124-100.

До этого руководитель «Росавиации» Александр Нерадько заявил, что самолет российской грузовой авиакомпании «Волга-Днепр», арестованный в Торонто больше года назад, вез гуманитарный груз по просьбе правительства Канады.

В июне МИД России сделал демарш посольству Канады в связи с решением Оттавы конфисковать российский самолет Ан-124. Россия расценивает решение канадского руководство конфисковать данный борт и передать его Украине как циничное воровство, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Самолет «Руслан» компании «Волга-Днепр» с грузом ковид-тестов из Китая прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года. После того, как власти Канады из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российских самолетов, борт был задержан.

Ранее посол РФ в Канаде Олег Степанов назвал эфемерными антироссийские санкции Оттавы.