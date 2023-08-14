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Глава «Аэрофлота» рассказал о кадровой политике авиакомпании

Сергей Александровский: повышение зарплат затронет практически 90% персонала «Аэрофлота»

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Аэрофлот

«Аэрофлот» планирует сохранить свой квалифицированный персонал и создать условия для привлечения новых кадров. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.

«В 2021 г. была существенно пересмотрена заработная плата бортпроводников и приведена к уровню рынка. Сейчас планируем до конца года провести масштабное повышение заработной платы производственного персонала, в том числе пилотов, и все это несмотря на то, что авиаотрасль находится не в самых благоприятных условиях», — заявил он.

Глава авиакомпании подчеркнул, что ставка летного часа пилотов с октября будет увеличена на 25%. Также, по его словам, повышение зарплат коснется департамента наземного обеспечения перевозок – это сотрудники, которые обслуживают пассажиров на стойках регистрации, – департамента управления авиационной безопасностью, департамента планирования и управления производственной деятельностью, технического блока и др.

«Таким образом повышение затронет практически 90% персонала «Аэрофлота», рост зарплаты у производственных подразделений составит до 20%. Ведется серьезная работа по нематериальным и материальным неденежным компенсациям», — заявил он.

Также Александровский объяснил изменение стоимость билетов за бонусные мили. По его словам, индексация была проведена для сохранения максимального количества привилегий для пассажиров и доступности премиальных билетов.

«Аэрофлот» впервые за 13 лет изменил тарификацию таких билетов. Основное повышение произошло на международных рейсах в высокий сезон. На части внутренних в низкий сезон стоимость, наоборот, снижена. При этом «Аэрофлот» ввел постоянные льготные условия для получения элитных уровней программы, чтобы сократить срок их получения и доступа к привилегиям», — отметил он.

При этом глава «Аэрофлота» отметил, что для участников программы «Аэрофлот бонус» в октябре будет введена компенсация бонусными милями при задержках в рейсах по вине авиакомпании в дополнение к тому, что положено по законодательству. Они будут начисляться сразу без каких-либо дополнительных подтверждающих документов.

Кроме того, «Победа» также будет подключена к программе «Аэрофлот бонус». По его словам, начисление миль за полеты лоукостером запустят до конца года, а возможность приобретения билетов на ее рейсы за мили будет реализована в 2024 году. Также планируется дать дополнительный сервис в аэропортах для пассажиров бизнес-класса «Аэрофлота» и участников «Аэрофлот бонуса» золотого и платинового уровня, вылетающих авиакомпанией «Победа».

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