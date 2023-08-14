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Стало известно, сколько россиян готовы отказаться от наличных в пользу цифрового рубля

«Выберу.ру»: 10% россиян готовы сменить наличные на цифровой рубль

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Depositphotos

От использования наличных в пользу цифрового рубля готовы отказаться 10% опрошенных россиян. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Выяснилось, что только 24% респондентов полностью отказались от наличных. Еще 20% отметили, что наличные — их основное средство платежа. 56% респондентов сообщили, что в основном оплачивают покупки пластиковыми картами, но всегда имеют запас наличности на всякий случай.

«Из них 10% заявили, что хотели бы отказаться от банкнот, так как они мнутся или теряются, и перевести их в цифровые рубли», — отмечают аналитики «Выберу.ру».

Генеральный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Григорий Бурденко считает, что со временем новый инструмент все же станет популярным средством оплаты среди граждан России.

«Воспользоваться цифровым рублем можно будет даже без интернета, что приближает его по функционалу к наличным. В то же время цифровой рубль не обладает недостатками наличных — его нельзя порвать, потерять или со сдачи получить подделку. Учитывая эти аспекты, можно предположить, что новый вид денег станет популярным средством оплаты повседневных расходов», — подытожил Бурденко.

В опросе приняли участие 3 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

На прошлой неделе Центробанк рассказал, как цифровой рубль повлияет на экономику России.

Ранее эксперты оценили перспективы использования цифрового рубля в России.

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