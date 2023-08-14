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Власти Германии оценили перспективы экономики страны

Минэкономики Германии: стабильный рост ВВП в ближайшее время маловероятен

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Yara Nardi/Reuters

В Германии в ближайшие месяцы не ожидается устойчивого восстановления экономики. Об этом в понедельник заявило Министерство экономики ФРГ.

По данным ведомства, положительный эффект оказало частное потребление на фоне снижения инфляции и повышения зарплат. Однако негативное влияние на ВВП оказал внешнеторговый баланс из-за слабого внешнего спроса, что тормозит развитие экспорта и производства.

В четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года спад ВВП Германии был пересмотрен и составил -0,4% и -0,1% соответственно.

«С точки зрения развития валового внутреннего продукта он застопорился во втором квартале после ценовых, сезонных и календарных корректировок в квартальном сравнении», — говорится в сообщении Федерального статистического управления Германии.

МВФ ожидает, что в ближайшие годы мировая экономика будет расти примерно на три процента в год, что ниже среднего в историческом плане. Согласно текущему среднему прогнозу Consensus Economics, экономическая активность в странах, являющихся важными торговыми партнерами Германии, вероятно, вырастет в этом году лишь умеренно (Еврозона +0,5%, США +1,6%).

В конце прошлой недели Германии предрекли нехватку природного газа до 2027 года.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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