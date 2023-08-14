Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист объяснил, почему россияне устремились снимать наличность

Экономист Пронько: россияне обналичивают накопления из-за тревожной обстановки

close
100%
Shutterstock

Экономический обозреватель Юрий Пронько в интервью Tsargrad.tv прокомментировал сообщение Банка России о том, что в стране объем наличных денег в обращении в июне 2022 года увеличился на 459 млрд рублей и достиг 17,8 трлн рублей. По данным регулятора, это рекордный прирост за последние 25 лет по сравнению с аналогичными месяцами предыдущих лет. Эксперт отметил, что это, в первую очередь, связано с неспокойной политической обстановкой и ослаблением рубля.

«Профессионалы финансового рынка знают аксиому: чем тревожнее обстановка, тем больше население выходит в наличные. Добавьте к этому недоверие к банкам и технологиям у отдельных категорий граждан. Для этих людей важно иметь кэш, а не безналичные денежные средства на счете. Так для них надежней и спокойней», — сказал Пронько.

Он добавил, что население не против развития технологий. Однако, по его словам, на фоне обесценивания рубля многим спокойнее хранить деньги при себе, а не в банке.

Среди возможных причин увеличения спроса на наличность Центробанк называет стрессовый фактор из-за текущих событий, сезон отпусков и обеспечение живыми деньгами новых регионов России.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях