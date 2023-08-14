В Минпромторге высказались по поводу указания цен товаров за килограмм и литр

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выступило против законопроекта депутатов, который требовал от торговли обозначать стоимость продуктов за круглую единицу меры — 1 л или 1 кг. Об этом сообщает газета «Известия».

«В таком случае торговля столкнется с серьезными расходами для пересчета, что отразится на ценах. Ведомство раскритиковало предложение парламентариев в своем письме в Государственно-правовое управление президента», — приводит газета информацию Минпромторга.

В министерстве отметили, что от проекта стоит отказаться, поскольку есть продукты, для которых такой подход вообще неактуален. В частности, имеется ввиду чай, кофе, чипсы и другие.

22 июля вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов сообщал о массовой шринкфляции (снижение количества товара в упаковке при сохранении цены) в московских магазинах.

В июне Чернышов заявлял, что в Госдуму был внесен законопроект, который обязывает продавцов указывать на ценнике стоимость одного килограмма товара. По его словам, в последние несколько лет продавцы стараются продать все меньше объема товара за те же деньги. При этом, честные упаковки товаров встречаются все реже. Например, молоко и сок продаются в бутылках 0,8-0,9 литра, а макароны уменьшились до 0,4 кг.

Ранее в России допустили очередное снижение цен на продукты летом и осенью.