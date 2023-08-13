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«Роснефть» провела виртуальную гонку в Москве

В автозаправочном комплексе «Роснефти» в Москве прошел финал LADA Sport ROSNEFT

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«Роснефть»

Финал викторины LADA Sport ROSNEFT состоялся на столичной АЗК «Роснефти», сообщает пресс-служба компании. В мероприятии поучаствовали финалисты конкурса «Обгони пилота LADA Sport ROSNEFT», который ранее прошел в соцсетях гоночной команды.

Отмечается, что они получили шанс обогнать титулованного пилота LADA SportROSNEFT Леонида Панфилова. Гонщик провел мастеркласс на настоящих гоночных симуляторах, на которых пилоты готовятся к заездам перед соревнованиями в гоночной серии РСКГ.

«Сегодня любители автоспорта имели возможность не только вживую пообщаться с известным гонщиком, но и помериться с ним скоростями в виртуальном пространстве», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что симулятор расположили в специально установленном шатре LADA Sport ROSNEFT. Его привезли с легендарной гонки «Шелковый путь». Также на территории был установлен настоящий гоночный автомобиль нового поколения LADA Vesta TCR, на котором пилоты команды выступают в российской гоночной серии.

Мероприятие посетили жители разных городов страны, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Орла а самый юный финалист приехал из Чебоксар. Посетители АЗК также активно участвовали в виртуальных гонках.

Отмечается, что самым быстрым из болельщиков стал Дмитрий Лютенко из Орла. Он был награжден памятной картиной с деталью гоночного автомобиля и автографами пилотов команды LADA Sport ROSNEFT. Памятные сувениры от гоночной команды также получили все финалисты викторины.

Напомним, благодаря сотрудничеству с «Роснефтью» команда стала лидером в российских кольцевых гонках, а автомобильный рынок получил ряд инновационных продуктов.

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