Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стартап из Китая анонсировал массовое производство человекоподобных роботов

Компания из КНР намерена начать выпуск человекоподобных роботов в 2024 году

close
100%
Кадр из видео/Reuters

Китайский стартап Fourier Intelligence планирует начать массовое производство своего двуногого гуманоидного робота GR-1 уже в конце 2023 года. В 2024 году компания намерена выпустить тысячи таких роботов, сообщает South China Morning Post.

Основатель Fourier Intelligence Алекс Гу заявил, что массовое производство робота GR-1 может стартовать уже в конце текущего года. По его словам, в следующем году планируется выпустить тысячи гуманоидных роботов GR-1, которые уже поставляются в небольших объемах университетам и технологическим компаниям.

Гу считает, что в ближайшие 5-10 лет подобные роботы смогут стать частью повседневной жизни людей и применяться в сферах от образования до ухода за пожилыми людьми. По его мнению, развитие технологий искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, поможет сделать поведение роботов более «человечным».

Fourier Intelligence была основана в 2015 году и первоначально занималась разработкой реабилитационных роботов. Компания уже поставляет такие устройства в медучреждения более чем 10 стран.

В настоящее время лишь несколько компаний в мире, включая Boston Dynamics и Tesla, занимаются разработкой гуманоидоподобных роботов. Однако пока ни одна из них не начала их массовое производство из-за сложностей в технологиях и высокой стоимости. Многие эксперты скептически относятся к перспективам скорого появления таких роботов на массовом рынке.

Ранее стало известно, что «андроиды могут превосходить людей».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях