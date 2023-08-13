Стартап из Китая анонсировал массовое производство человекоподобных роботов

Китайский стартап Fourier Intelligence планирует начать массовое производство своего двуногого гуманоидного робота GR-1 уже в конце 2023 года. В 2024 году компания намерена выпустить тысячи таких роботов, сообщает South China Morning Post.

Основатель Fourier Intelligence Алекс Гу заявил, что массовое производство робота GR-1 может стартовать уже в конце текущего года. По его словам, в следующем году планируется выпустить тысячи гуманоидных роботов GR-1, которые уже поставляются в небольших объемах университетам и технологическим компаниям.

Гу считает, что в ближайшие 5-10 лет подобные роботы смогут стать частью повседневной жизни людей и применяться в сферах от образования до ухода за пожилыми людьми. По его мнению, развитие технологий искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, поможет сделать поведение роботов более «человечным».

Fourier Intelligence была основана в 2015 году и первоначально занималась разработкой реабилитационных роботов. Компания уже поставляет такие устройства в медучреждения более чем 10 стран.

В настоящее время лишь несколько компаний в мире, включая Boston Dynamics и Tesla, занимаются разработкой гуманоидоподобных роботов. Однако пока ни одна из них не начала их массовое производство из-за сложностей в технологиях и высокой стоимости. Многие эксперты скептически относятся к перспективам скорого появления таких роботов на массовом рынке.

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