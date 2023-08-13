Нацбанк Украины откажется от фиксированного курса гривны к доллару

Национальный банк Украины (НБУ) заявил о намерении отказаться от фиксированного обменного курса гривны по отношению к доллару и перейти к плавающему курсообразованию. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

В НБУ отметили, что решение о введении фиксированного курса и жестких ограничений на валютном рынке было оправданным на начальном этапе, однако со временем оно начинает негативно сказываться на экономике.

«После 18 месяцев фиксированного курса гривны к доллару Нацбанк готовится отказаться от временной меры и перейти к гибкому обменному курсу», — говорится в сообщении НБУ.

По мнению регулятора, гибкий обменный курс позволит лучше адаптироваться к меняющимся экономическим условиям. При этом НБУ намерен сглаживать резкие колебания курса с помощью валютных интервенций.

Напомним, в начале 2022 года НБУ зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 гривны. К июлю прошлого года курс вырос почти на 25% и достиг 36,57 гривны за доллар.

В конце прошлой недели официальный курс доллара превысил отметку в 99 рублей.

Ранее ЦБ РФ сообщил о невозможности отмены в России ограничений на снятие валюты.