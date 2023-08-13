Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стоимость обеда с пюре и котлетой в РФ достигла максимума с июня 2022 года

Росстат: стоимость пюре с котлетой в РФ достигла максимума с июня 2022 года

close
100%
Shutterstoke

Данные Росстата показали, что стоимость порции картофельного пюре с котлетой в РФ достигла максимума с июня 2022 года, передает РИА Новости.

По подсчетам агентства, стоимость обеда из картофельного пюре и котлеты в РФ сейчас составляет порядка 254 рублей.

Уточняется, что в 2022 году был достигнут максимум цен на необходимый для приготовления двух порций этого блюда набор из 400 гр мясного фарша, куриного яйца, луковицы, четырех картофелин, 50 гр сливочного масла, 25 мл растительного масла, зелени и соли. В 2022 году этот максимум составил 262 рубля.

Сообщается, что еще в июне 2022 года стоимость картофельного пюре с котлетой составляла 247 рублей.

Ранее в Минсельхозе РФ заявили о незначительной продовольственной инфляции.

До этого глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что изменение цен на мясо в России зависит от сезонного фактора, снижение стоимости на продукцию ожидается в конце августа — начале сентября. Министр заверил, что ситуация на продовольственном рынке страны сейчас абсолютно спокойная, растут объемы производства, в том числе по мясу.

Ранее в Германии мужчина потушил автомобиль восемью бутылками пива.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях