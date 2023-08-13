Стоимость обеда с пюре и котлетой в РФ достигла максимума с июня 2022 года

Данные Росстата показали, что стоимость порции картофельного пюре с котлетой в РФ достигла максимума с июня 2022 года, передает РИА Новости.

По подсчетам агентства, стоимость обеда из картофельного пюре и котлеты в РФ сейчас составляет порядка 254 рублей.

Уточняется, что в 2022 году был достигнут максимум цен на необходимый для приготовления двух порций этого блюда набор из 400 гр мясного фарша, куриного яйца, луковицы, четырех картофелин, 50 гр сливочного масла, 25 мл растительного масла, зелени и соли. В 2022 году этот максимум составил 262 рубля.

Сообщается, что еще в июне 2022 года стоимость картофельного пюре с котлетой составляла 247 рублей.

Ранее в Минсельхозе РФ заявили о незначительной продовольственной инфляции.

До этого глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что изменение цен на мясо в России зависит от сезонного фактора, снижение стоимости на продукцию ожидается в конце августа — начале сентября. Министр заверил, что ситуация на продовольственном рынке страны сейчас абсолютно спокойная, растут объемы производства, в том числе по мясу.

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