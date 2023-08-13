Специалист дал советы по выбору финансовых продуктов для пенсионеров

Финансовый эксперт Максим Глазков в беседе с RT дал рекомендации по выбору финансовых продуктов для пенсионеров.

По его словам, некоторые банки предлагают надбавку в размере 0,1-0,5 п.п. ко вкладам для пенсионеров. Таким образом, если для большинства вкладчиков доходность составляет 8%, то для пенсионеров может быть 8,5%. Для оформления такого вклада необходимо предоставить пенсионное удостоверение.

В микрофинансовые компании специалист посоветовал обращаться только в самых экстренных случаях, так как если у заемщика не будет денег для возврата займа, то могут начаться проблемы. Глазков порекомендовал в случае необходимости занимать у близких людей.

Также он напомнил, что важно читать условия договоров и изучать комиссии по каждому продукту, которым вы хотите воспользоваться, а также сравнивать предложения нескольких банков, чтобы выбирать самое выгодное.

«Желательно перед подписанием привлекать детей или других родственников, чтобы они помогли разобраться в условиях», — отметил Глазков.

Также специалист призвал не откликаться на назойливые предложения по вкладу денег, чтобы быстро получить высокий доход. Также он рекомендовал не хранить крупные суммы дома, чтобы не стать жертвой воров и мошенников.

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