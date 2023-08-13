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Французы сократили покупки из-за инфляции

BFMTV: французы сократили покупки продуктов на 11,4% из-за инфляции

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Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

Во Франции уменьшился объем закупаемых продуктов питания среди потребителей, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на данные Национального института статистики Франции (Insee).

По данным журналистов, с конца 2021 года по сегодняшний день покупки продуктов питания французами сократились на 11,4%. Отмечается, что такого не было с 1980-го, когда Insee начал собирать эти данные.

Статистика учитывала и количество закупаемых продуктов и ассортимент приобретаемой продукции.

Специалисты полагают, что такая динамика связана с инфляцией. Из-за нее французы переориентировались на торговые марки ретейлеров и скидки.

10 августа Министерство труда США на своем сайте сообщило, что потребительские цены в стране по итогам июля выросли на 3,2% в годовом выражении против 3% месяцем ранее.

Ранее Центробанк назвал три сценария развития российской экономики.

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