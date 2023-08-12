В России появился бренд «Башкирская лошадь»

Роспатент зарегистрировал новый официальный региональный бренд — «Башкирская лошадь». Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Руководитель Роспатента Юрий Зубов отметил, что использовать бренд «Башкирская лошадь» смогут только местные заводчики и коневоды, слова главы ведомства приводятся в посте. Зубов пояснил, что они должны получать исключительное право на использование бренда в установленном порядке.

Зубов вручил свидетельство об исключительном праве на бренд главе Башкортостана Радию Хабирову в ходе международного фестиваля лошадей башкирской породы «Башҡорт аты».

Хабиров в своем Telegram-канале написал, что благодаря новому бренду местных заводчиков башкирских лошадей ждет выход на новые рынки, рост продаж. Также это позволит проводить племенную работу и наладить контроль за разведением лошадей в республике, добавил он.

«Башкирская лошадь» стала восьмым официальным брендом республики после минеральных вод «Ассы», «Кургазак» и «Юматовская», духового музыкального инструмента курай, бурзянского бортевого меда, башкирского меда и мансуровского гранита.

Ранее фигуристка Трусова подала заявку в Роспатент на регистрацию собственного бренда.