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В Москве стали производить больше мебели

Заммэра Ефимов: объем производства мебели в Москве вырос на 25,2% в 2023 году

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За январь-май этого года объем производства мебели на столичных предприятиях вырос на 25,2% в годовом выражении. Такую статистику привел заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Его слова приводятся в сообщении, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

«...в Москве работают 90 мебельных фабрик, четыре из которых относятся к средним и крупным предприятиям. За первые пять месяцев этого года оборот столичных производителей мебели составил 7,88 млрд рублей, что на 43,2 процента превышает показатель за аналогичный период 2022-го», – уточнил заммэра.

Речь идет о различной мебели для дома, офиса, торгово-складских помещений и социально значимых объектов.

Общий объем отгруженной мебели за этот период составил 5,33 млрд рублей, оценил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский (его позиция также приведена в сообщении).

Госдума РФ в сентябре может принять поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают снижение сборов с производителей детской мебели и пеленок, сообщала газета «Известия». Такой правительственный законопроект уже стоит в плане рассмотрения нижней палаты и получил положительное заключение правового управления. Предлагается расширить перечень детских товаров, облагаемых пониженным налогом на добавленную стоимость (НДС). Для производителей детской мебели, автокресел, пеленок ставка налога уменьшится до 10%.

Ранее сообщалось, что одежда из Ирана и стран СНГ устраивает большинство россиян.

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