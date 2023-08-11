Чистая прибыль Альфа-Банка по РСБУ за 6 месяцев 2023 года составила 52 млрд рублей

Чистая прибыль Альфа-Банка по стандартам РСБУ за 1 полугодие 2023 года составила 52,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

Чистые комиссионные доходы банка выросли на 13% по сравнению с первым полугодием 2022 года.

Депозитный портфель банка также показывает рост более чем на 7% за счет роста объема средств физических лиц на 15%.

«В 2023 году мы продолжаем следовать стратегии, а также активно внедряем технологичные инновации, работаем с моделями машинного обучения, используем продвинутую аналитику в бизнес-процессах. Мы активно работаем с молодежью, открыли первую цифровую кафедру на IT-факультете в одном из ведущих финансовых вузах страны. Ее профиль — технологии Data Science, большие языковые модели, искусственный интеллект в финансах», — сказал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Кроме того, в первом полугодии 2023 года Альфа-Банк отмечает продолжающийся рост числа клиентов – так, число розничных клиентов выросло на 9% до 27,9 млн человек — в том числе 2,3 миллиона новых клиентов за 2023 год.

«Результаты первого полугодия 2023 года говорят сами за себя. Мы нарастили розничную клиентскую базу на 9%: почти до 30 млн человек. Число клиентов малого и среднего бизнеса растет — в том числе благодаря новым инициативам – серии масштабных мероприятий для предпринимателей Альфа-Конфе, развитию ВЭД. Мы активно масштабируем Phygital офисы и выходим в новые регионы, делая фокус на небольшие города. Мы сделали ставку на развитие мобильного банкинга — и сейчас наш Альфа-Онлайн лучший мобильный банк в России. Я горжусь нашим результатом и работой всей команды, особенно сейчас», — отметил Верхошинский.