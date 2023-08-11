«Роснефть» запустила информационно-сервисную платформу для автотуристов

«Роснефть» запустила информационно-сервисную платформу для автопутешественников «Горизонты России: Поехали с нами!». Как отметили в компании, проект будет способствовать удовлетворению спроса на внутренний туризм и позволит автолюбителям, предпочитающим путешествовать на машине, выбрать и спланировать маршрут по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС «Роснефти».

Агрегатор туристических маршрутов, разработанный компанией совместно с партнерами, построен по модульному принципу. Первый модуль уже доступен на сайте проекта, он предлагает автопутешественникам познакомиться с достопримечательностями трассы М10 «Россия» – по пути между двумя столицами.

«Москва – это первый регион, с которым мы стали работать, и на Петербургском экономическом форуме было подписано соглашение между «Роснефтью» и комитетом по туризму Москвы о сотрудничестве (…) После Москвы мы готовы заключать соглашение с Архангельской, Тульской, Воронежской, Липецкой областями. Начали сотрудничество с Ленинградской, Новгородской областями. В наших планах – заключить в ближайшем будущем соглашения с 17 регионами», – заявила сегодня на презентации проекта директор департамента информации и рекламы НК «Роснефть» Ирина Андрианова.

У проекта есть ряд ключевых отличий от аналогов. Благодаря уникальному навигационному функционалу, все интересные локации станут остановками маршрута, который автотурист сможет самостоятельно собирать и изменять в любой момент путешествия. При этом, путешественник сможет сделать выбор с учетом времени и расстояния до ближайших точек маршрута, подходящего вида топлива, наличия сервисов и услуг.

Каждый маршрут, разработанный «Роснефтью» в рамках проекта, проходит независимый технический аудит Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга – экспертов в области создания условий для комфортных и безопасных путешествий на автомобиле и мотоцикле по России. По словам президента ассоциации Сергея Лобарева, сейчас в России более 50 млн водителей транспортных средств, 2,5 млн водителей мотоциклов, 20 тыс. водителей автодомов, 1,3 млн водителей, которые управляют транспортным средством с ручным управлением. И все это потенциальные автотуристы.

Развитием внутреннего туризма «Роснефть» занялась не случайно. Розничная сеть нефтяной компании является крупнейшей в Российской Федерации по географическому покрытию и количеству станций. И компания понимает важность придорожных сервисов для развития туризма, отметил на пресс-конференции директор департамента региональных продаж НК «Роснефть» Василий Георгиев.