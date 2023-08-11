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Финансист предложил провести деноминацию рубля «один к ста» для уравнивания с долларом

Финансист Разуваев: деноминация рубля позволит уровнять его с долларом

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Depositphotos

В России нужно дождаться момента, когда доллар будет стоить 100 рублей, чтобы провести «деноминацию один к ста», которая изменит нарицательную стоимость финансовых инструментов, сказал «Общественной службе новостей» экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев.

После такой процедуры значения национальные валюты России и США будут уравнены.

«И деноминация эта, поверьте мне, пройдет намного мягче, чем в 1998 году, потому что люди, в основном, платят за все банковскими картами — и сбережения, как правило, хранятся у них там же. Хорошая новость заключается в том, что ставки по вкладам к концу года повысятся, так что россиянам следует задуматься о том, чтобы завести депозитный счет», — отметил Разуваев.

Накануне эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что для того, чтобы поддержать курс рубля сейчас, нужно работать над устранением дисбаланса на российском валютном рынке. Он уточнил, что пока в России сохраняется ситуация, когда предложение валюты недостаточно, а спрос на нее повышен.

Ранее Центробанк рассказал, как цифровой рубль повлияет на экономику России.

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