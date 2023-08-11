Центробанк рассказал, как цифровой рубль повлияет на экономику России

Внедрение в России цифрового рубля позволит снизить расходы при расчетах, что в конечном итоге поддержит конкурентоспособность отечественной экономики. Об этом говорится в Основных направлениях денежно-кредитной политики, которые опубликовал Центробанк РФ.

«Наиболее важно, что третья форма российского рубля позволит оптимизировать стоимость расчетов. Это обеспечит снижение транзакционных издержек и поддержит конкурентоспособность российской экономики. Введение цифрового рубля не затронет фундаментальные принципы функционирования банковской системы и принципы реализации денежно-кредитной политики», — пишет ЦБ.

Регулятор назвал другие преимущества цифрового рубля. В их числе — повышение доступности финансовых услуг, в том числе на отдаленных и малодоступных территориях, а также возможность получения доступа к цифровому кошельку через любой банк — в том числе, при ограниченном доступе в интернет. Внедрение цифрового рубля будет способствовать развитию платежной инфраструкты в России, говорится в документе.

Цифровой рубль – третья форма национальной валюты, которая будет работать в дополнение к наличным и безналичным. Центробанк начнет тестирование реальных операций с реальными цифровыми рублями с 15 августа, сообщила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова. Участвовать в тесте будут все 13 российских банков, которые подтвердили техническую готовность. Во вторую очередь к тестированию реальных операций с цифровым рублем присоединятся еще 16 банков.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

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