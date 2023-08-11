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В МИД заявили, что зарубежные инвесторы могут управлять полученными в РФ доходами

МИД: иностранные бизнесмены могут использовать полученные в России доходы

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Зарубежные инвесторы могут распоряжаться полученными в России доходами после того, как выполнят определенные условия. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.

Как отметил дипломат, Москва использует «гибкий подход» к согласованию финансовых операций с гражданами других государств. При этом он назвал нормы, регламентирующие продажу активов и вывод прибыли иностранных фирм, вынужденной мерой.

Представитель ведомства пояснил, что эти документы существуют с целью стабилизации макроэкономической ситуации в России и защиты прав ее граждан. В частности, речь идет о работниках предприятий, владельцами которых являются зарубежные бизнесмены.

«Выполнив определенные формальности, иностранные инвесторы имеют возможность распоряжаться полученными в России доходами», — подчеркнул Биричевский.

Между тем Центральный банк РФ пригрозил брокерам отзывом лицензий за разработку схем, позволяющих выводить заблокированные в стране иностранные активы за рубеж. До этого регулятор ограничивался предупреждениями, но теперь готов перейти к реальным наказаниям за нарушения законодательства.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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