В Румынии пройдет встреча по обсуждению альтернативных путей вывоза зерна с Украины

В Румынии 11 августа пройдет встреча по обсуждению альтернативного экспорта украинского зерна, в которой примут участие министры Молдавии, Румынии и Украины, а также чиновники из США и Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Игоря Захарова.

Встреча пройдет в городе Галац, рассказал он.

«На ней будут обсуждаться альтернативные пути экспорта зерна из Украины», — сказал Захаров агентству.

В переговорах планируют принять участие глава молдавского Минсельхоза Владимир Боля, румынский министр транспорта Сорин Гриндяну, украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководитель Офиса по координации санкций Госдепа США Джим О'Брайен и представители Еврокомиссии.

8 августа премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика просит посредничества ЕС в переговорах с Польшей по вопросу транзита зерна Украины через Клайпедский государственный морской порт.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.