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Семья из Череповца накопила 166 кг монет

Baza: семья из Череповца накопила 166 кг монет на более чем 150 тысяч рублей

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Семья из Череповца за 16 лет накопила 166 кг монет, пишет Telegram-канал Baza. Накопления решено было реализовать.

Сотрудники банка 4,5 часа подсчитывали сбережения, получилось 151 467 рублей.

«Семья Игоря начала копить мелочь, когда дочери исполнилось 2 года. На тот день рождения отец подарил дочке копилку и пообещал, что разобьет ее через 16 лет — на совершеннолетие дочери. За это время семья наполнила 23 копилки. Когда дочке...исполнилось 18, их разбили и подсчитали «прибыль», — говорится в посте.

В копилках оказалось почти 40 тысяч монет разного достоинства и 2400 рублей бумажными купюрами. После подсчета накоплений череповецкой семьи сотрудники банка перечислили на счет дочери полученную сумму.

По данным Центробанка РФ, на 1 июля этого года в обращении в России находилось 7,7 млрд банкнот и 71 млрд монет на общую сумму 17,9 трлн рублей. По сравнению с аналогичной датой прошлого года показатели выросли на 15%, 0,6% и 28% соответственно. Больше всего в обращении сейчас пятитысячных купюр, в общем объеме банкнот они занимают 39%. Среди монет лидируют 10-копеечные, они в общем количестве занимают 35%.

Ранее Центробанк для «Газеты.Ru» развеял главные мифы о новых банкнотах.

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