Центробанк понизил официальные курсы доллара и юаня на пятницу

Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара и юаня на пятницу, следует из данных регулятора. Курс доллара снижен на 12,05 копейки до 97,2794 рубля, курс юаня — на 1,51 копейки до 13,459 рубля.

Официальный курс евро вырос на 26,66 копейки и составил 107,1563 рубля.

ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни с использованием рыночных курсов Мосбиржи. По данным биржи на 18:13 мск, доллар торгуется на уровне 97,5525 рубля (плюс 0,37% к открытию торгов). Евро прибавляет 0,945%, находясь на отметке 107,58 рубля, юань — 0,034%. Китайская валюта стоит 13,446 рубля.

Для того, чтобы поддержать курс рубля в текущих условиях, необходимо работать над устранением дисбаланса на российском валютном рынке, рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, пока в России сохраняется ситуация, когда предложение валюты недостаточно, а спрос на нее повышен, что и формирует дисбаланс. Решение ЦБ приостановить до конца года покупку валюты на внутреннем рынке поддержало курс рубля, но одного этого недостаточно для существенного изменения ситуации, сказал он.

Вице-спикер Госдумы от фракции «Справедливая России – За правду» Александр Бабаков для укрепления курса рубля призвал восстановить возврат валютной выручки в страну и валютный контроль.

Ранее было названо «дно» рубля.