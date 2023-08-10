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В Нигере приостановили строительство ГЭС Кандаджи

RFI: строительство ГЭС Кандаджи в Нигере приостановлено на фоне санкций

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Stringer/Reuters

На юго-западе Нигера на фоне санкций приостановлено строительство гидроэлектростанции Кандаджи. Об этом сообщает RFI со ссылкой на письмо китайской компании China Gezhouba Group.

«Мы вынуждены остановить все работы по строительству», — говорится в сообщении.

В письме отмечается, что в результате «форс-мажора», связанного с санкциями, у компании нет возможности оплачивать счета. Также постепенно расторгаются контракты с местными работниками.

Ранее стало известно, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) продолжает выражать солидарность с отстраненным президентом Нигера Мохаммедом Базумом и поддерживает его.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

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