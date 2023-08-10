Крупный европейский банк решил уйти из России

Крупнейшая итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo продвинулась в вопросе передачи своих российских активов местному руководству. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, близкий к процессу. По информации собеседника агентства, группа близка к получению соответствующего разрешения от российских властей.

Позиция итальянской стороны по поводу продажи бизнеса в РФ не меняется, сообщает агентство.

«В прошлом Intesa заявляла, что работает «над выбором контрагентов» для передачи своего российского бизнеса, но не сообщала о прогрессе в этом вопросе. Ранее не появлялось информации о том, что компания близка к получению одобрения на выход из российских активов», — пишет Reuters.

Если сделку одобрят, это может привести к аналогичным решениям и по другим зарубежным банкам, которые продолжают работать в России, отмечает агентство. Но окончательное разрешение все еще не получено, и нет уверенности в том, что оно будет предоставлено, сообщил агентству Reuters другой источник, пожелавший остаться неназванным.

2 августа Reuters cообщило, что банк Intesa Sanpaolo решил закрыть свое представительство в Москве в течение нескольких месяцев. Но это не повлияет на работу его российской «дочки» «Банка Интеза», отмечало агентство.

О стратегическом пересмотре взгляда на свое присутствие в России итальянский банк заявил в марте 2022 года. За деятельностью «Банка Интеза» следит специальное кризисное подразделение Intesa Sanpaolo. Группа с конца февраля не предоставляет нового финансирования российским и белорусским компаниям, не инвестирует в финансовые инструменты обеих стран на фоне спецоперации.

Ранее банк «Интеза» ввел комиссии при внесении на счет наличных долларов и евро.