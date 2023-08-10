Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Индия объявила о начале закупок томатов у Непала

В Индии заявили о начале закупок томатов у Непала из-за роста цен на них на 1400%

close
100%
Константин Чалабов/РИА «Новости»

Индия собирается начать завозить томаты из Непала, заявила министр финансов страны Нирмала Ситхараман, выступая в нижней палате парламента. Об этом пишет РИА Новости.

Ситхараман пояснила, что решение связано с ростом цен на помидоры в Индии на 1400%. Министр рассказала, что первую партию импортированных томатов направят в города Варанаси, Канпур и Лакхнау, которые находятся на севере страны.

Кроме того, Национальная кооперативная федерация потребителей продаст помидоры в Дели по субсидированной цене 70 рупий за килограмм в эти выходные, уточнила Ситхараман. Томаты закупят в индийских штатах Махараштра, Андхра-Прадеш и Карнатака, сказала она.

Томаты в Индии подорожали из-за муссонных дождей и жаркой погоды: стоимость 1 кг помидров в июле достигла 120 рупий ($4,5). В начале года цена килограмма томатов была на уровне 22 рупий.

Помидоры и лук являются главными элементами основных блюд индийской кухни, и рост цен может спровоцировать протесты, сообщало Bloomberg. Также это может привести к всплеску преступности и нивелировать усилия Центробанка Индии по сдерживанию инфляции в стране, писала газета The Hindustan Times.

Ранее сообщалось, что в ресторанах быстрого питания McDonald's во многих регионах Индии перестали добавлять помидоры в бургеры из-за роста цен на овощи.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях