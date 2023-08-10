Индия объявила о начале закупок томатов у Непала

Индия собирается начать завозить томаты из Непала, заявила министр финансов страны Нирмала Ситхараман, выступая в нижней палате парламента. Об этом пишет РИА Новости.

Ситхараман пояснила, что решение связано с ростом цен на помидоры в Индии на 1400%. Министр рассказала, что первую партию импортированных томатов направят в города Варанаси, Канпур и Лакхнау, которые находятся на севере страны.

Кроме того, Национальная кооперативная федерация потребителей продаст помидоры в Дели по субсидированной цене 70 рупий за килограмм в эти выходные, уточнила Ситхараман. Томаты закупят в индийских штатах Махараштра, Андхра-Прадеш и Карнатака, сказала она.

Томаты в Индии подорожали из-за муссонных дождей и жаркой погоды: стоимость 1 кг помидров в июле достигла 120 рупий ($4,5). В начале года цена килограмма томатов была на уровне 22 рупий.

Помидоры и лук являются главными элементами основных блюд индийской кухни, и рост цен может спровоцировать протесты, сообщало Bloomberg. Также это может привести к всплеску преступности и нивелировать усилия Центробанка Индии по сдерживанию инфляции в стране, писала газета The Hindustan Times.

Ранее сообщалось, что в ресторанах быстрого питания McDonald's во многих регионах Индии перестали добавлять помидоры в бургеры из-за роста цен на овощи.