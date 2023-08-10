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В России решили спасать военные заводы от банкротства за счет бюджета

Минпромторг РФ предложил субсидировать военные заводы в процессе банкротства

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Правила поддержки стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России нуждаются в корректировке, чтобы избежать их банкротства, а значит — снижения выпуска военной продукции. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный Минпромторгом РФ.

«Правила раздачи субсидий (из бюджета. — «Газета.Ru») для «стратегов» содержат условие, что в их отношении не должно быть возбуждено дело о банкротстве. В Минпромторге считают норму избыточной — она мешает восстановить платежеспособность «стратегов» и сохранить бесперебойное производство», — следует из статьи.

В рамках дела о банкротстве компания не может платить долги по зарплате, налоги и другие обязательные платежи, поэтому неизбежно сокращает выпуск военной продукции, считают в ведомстве. Еще одним аргументом в пользу роста господдержки Минпромторг считает случаи, когда кредиторы злоупотребляют правом подачи иска о банкротстве.

Масштабы проблемы в министерстве не озвучивают. Сейчас у многих организаций из-за увеличения гособоронзаказа выросла загрузка, а ранее именно ее снижение ранее было одной из причин ухудшения состояния «стратегов» в ОПК, уточнили в Минпромторге.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в конце июля заявил, что предприятия ОПК выходят на уровень, когда месячные поставки средств поражения превышают суммарный заказ всего 2022 года. По его оценке, почти все предприятия ОПК в настоящее время выдерживают беспрецедентные по срокам и объемам планы-графики. Мантуров также отметил, что с начала 2023 года по ряду видов вооружения, военной специальной техники, уже произведено намного больше, чем за весь минувший год. По его оценке, сейчас компании ОПК выполняют гособоронзаказ почти на 100%.

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